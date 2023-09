(1 votos: 5,00 de 5)

No hay nada más cómodo que poder llevarte la música a cualquier parte. Y ya no sólo la música, sino también la posibilidad de escuchar nítidamente una película en un avión e, incluso, hablar por teléfono sin la necesidad de estar sujetando el móvil contra la oreja.

Si a todo esto le añadimos que, el dispositivo que nos permite hacer todo esto, es pequeño y ligero, tenemos un producto increíble.

Pero sí, todo esto es posible con los potentes auriculares inalámbricos A90 Pro, de la marca Btootos.

¿Lo mejor? Que ahora está a mitad de precio. Lo que significa que podemos ahorrarnos 30 euros.

Con cancelación de ruido y 36 horas de reproducción

Los auriculares A90 Pro con Bluetooth utilizan una unidad de altavoz profesional (HiFi Sonido Estéreo). Específicamente de 13mm, lo que ofrece un sonido natural y auténtico, así como un potente rendimiento de graves.

Tienen integrado 4 micrófonos y una tecnología de ENC Cancelación de Ruido que garantiza la reducción de ruido del entorno para unas llamadas más claras y una mayor calidad de estéreo de alta fidelidad superior.

En cuanto a su batería, tiene una carga rápida USB-C y son capaces de reproducir hasta 36 horas con el estuche de carga y hasta 8 horas con una sola carga. Suficiente para un viaje largo, una jornada laboral o una videoconferencia.

Asimismo, los A90 Pro tiene una función de visualización de energía LED, lo que facilita la verificación de la potencia del auricular y el estuche de carga.

Están equipados con los chips Bluetooth 5.3 de nueva generación y su velocidad de transferencia de datos es hasta 2 veces más rápida que la generación anterior.

Son compatibles con la mayoría de los dispositivos habilitados para Bluetooth, como teléfonos inteligentes, tabletas, Windows PC, iOS o Android.

Auriculares In-Ear impermeables

Los A90 Pro presentan un diseño ergonómico que proporciona diferentes tamaños de tapones de silicona para todo tipo de oídos (S / M / L). Esto, además de que sólo pesan 4 gramos, hace que se adapten a nosotros y que, llevarlos, sea totalmente cómodo.

En lo que respecta a su resistencia, tienen la catalogación de impermeabilidad IP7 ya que tiene una carcasa sellada y un nano-revestimiento interno que pueden eliminar fácilmente el sudor y la lluvia. Lo que significa que son perfectos para practicar deporte al aire libre.

Una vez hecho el primer emparejamiento entre los A90 Pro y otro dispositivo, el resto de las veces se conectarán solos.

Además, tienen la ventaja de que utilizan un chip táctil de alta precisión para ofrecer diferentes acciones, sin tener que echar mano del dispositivo al que esta conectado.

Con solo un toque, estos auriculares permiten contestar llamadas, colgar, reproducir o pausar música, ajustar el volumen y activar Siri, entre otras.

Y si el negro no es tu color, también están disponibles en 7 tonalidades más.

¿Qué opinan los usuarios?

Se tratan de unos de los auriculares inalámbricos más vendidos del momento.

Hasta ahora, cuenta con más de 18.300 valoraciones y una puntuación de 4,7 sobre 5. Es decir, una puntuación excelente.

Quienes ya las han probado destacan sus «graves potentes» su «alta cancelación de ruido» y su «correcta longitud de conexión».

«[…] Me parecen unos auriculares maravillosos que poco tienen que envidiar de los AirPods originales y valen como he dicho una 10ª parte de estos. […] Me han encantado. De verdad que no esperaba que fueran tan buenos. Ahora queda comprobar lo que duran», opina Poluzza.

Al igual que él, otros usuarios opinan que se trata de una «buena compra».

«Llevo un par de meses usando estos auriculares y estoy encantada. Conectan muy rápidamente con cualquiera de los dispositivos que uso (iPhone, Macbook, Ipad). Al ponérmelos, se oye un poco lo de fuera pero luego la calidad del sonido es muy buena«, comenta Andrea.

Algunos usuarios no le han dado una puntuación máxima por una razón en común: en un lugar con mucho ruido, como puede ser un metro, la cancelación de ruido no es tan efectiva.

