En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Irene Díaz

En la noche del viernes 18 de noviembre a las 12:00 horas comienzan las ofertas de Black Friday 2022 en Amazon. Estarán vigentes hasta el lunes 28 de noviembre (ambos inclusive).

Y es que este año el gigante del e-commerce ha decidido alargar este evento de compras tan esperado. Probablemente el más esperado del año…

En esta ocasión lo adelanta más aún, incluso, que el año pasado, cuando ya lo adelantó una semana.

Esta vez nos brindará la oportunidad de disfrutar de numerosas ofertas desde el viernes anterior (18 de noviembre) al Black Friday y, como adelantábamos, hasta el lunes 28 de noviembre (ambos inclusive).

Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.

Hazte Prime ahora (es GRATIS)

Sin duda, estos días de ofertas harán las delicias de las economías ajustadas y de los compradores que quieren hacerse con lo mejor, al mejor precio. Y eso incluye al electrodoméstico protagonista de este 2022: las freidoras de aire. Porque las freidoras de aire se han vuelto imprescindibles en nuestras cocinas, y por eso merecen una categoría propia.

Porque son prácticas y permiten cocinar, prácticamente sin esfuerzo, platos tan saludables como deliciosos.

Las freidoras de aire son un electrodoméstico que permite preparar carnes, pescados, pasteles o verduras con un 99,5% menos de aceite en comparación con las freidora tradicional (en estas se necesita hasta un litro).

Y también nos permite preparar bizcochos, tarta de queso, rosquillas o magdalenas…

Hablamos de un producto que permite elaborar platos como croquetas, pechugas empanadas, patatas fritas, pescado e, incluso, repostería.

El funcionamiento de las freidoras de aire es muy sencillo. El calor circula de forma constante, cocinando los alimentos.

Son, en definitiva, un horno de convección eléctrico que usa altas temperaturas.

Sí, es cierto que la inversión inicial de esta freidora es muy superior al precio de una freidora convencional, pero merecerá la pena. Y más con este descuento de, ni más ni menos, el 27% de su precio total.

Tiene una capacidad de 5,5 litros, lo que la hace perfecta para familias de hasta seis miembros.

Sus once programas distintos incluyen la posibilidad de programar la cocción hasta cuatro horas antes y la capacidad de mantener caliente nuestra comida una vez cocinada.

Y en cuanto a sus características más técnicas, su potencia es de 1700W y dispone de una pantalla LED táctil para controlar todo el proceso.

Además, es sensacional para principiantes ya que, gracias a a la app, se puede elegir entre más de 100 recetas para cocinar. Y una vez se acaba, se pueden introducir los elementos extraíbles de la freidora en el lavavajillas.

¡Más sencillo imposible!

«Pues, ¿qué puedo decir? ¡Que estoy más que encantada de la vida con esta freidora!

Confieso que no esperaba gran cosa porque me he comprado (y devuelto) dos de las más famosas que circulan por Amazon y, sinceramente, no tenía muchas esperanzas con esta…

¡Pero es que no hay ni punto de comparación!»