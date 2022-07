En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

Lanzarse a la aventura no tiene ni debe ser sinónimo de inseguridad gracias a un buen kit de supervivencia.

Se puede disfrutar de la naturaleza o de unos días inolvidables en lugares recónditos con el respaldo de una serie de objetos que, en situaciones complicadas, te pueden sacar de importantes apuros.

Ese es el objetivo principal de los conocidos como kits de supervivencia que aquí abordamos y que también resultan un excelente regalo para los amantes de la naturaleza.

Se trata de productos muy variables en el número de piezas que llevan y que, como criterio genérico para su elección, deberán responder a las necesidades reales que podamos tener en función de los planes de escapada.

Encabezamos nuestra selección con uno que consideramos práctico a la par que económico, de la marca Proster.

Proster Kit de Supervivencia 16 en 1 Equipo de Supervivencia de Bolsa de Herramientas con Manta de Emergencia y Multifuncional Bolsa de Supervivencia profecional para Viajar Caminar

¿Qué es un kit de supervivencia?

Un contenedor de piezas con distintas utilidades que vienen en un estuche de pequeñas dimensiones, ligeros y cómodos de transportar.

Estos pueden ayudar a resolver situaciones imprevistas o de emergencia.

El montañismo, el senderismo o actividades más pausadas como puedan ser la caza y la pesca son ejemplos de dónde puede ser más útil este estuche.

Hay que decir que estas cajas de supervivencia son propias del mundo militar y se llevan en aviones o embarcaciones.

Los mejores kits de supervivencia

Práctico y económico: Proster

Proster Kit de Supervivencia 16 en 1 Equipo de Supervivencia de Bolsa de Herramientas con Manta de Emergencia y Multifuncional Bolsa de Supervivencia profecional para Viajar Caminar

Un kit bastante práctico para salir de excursión y tener una buena base de seguridad por si surge algún problema.

Incluye un total de 16 utensilios por un precio bastante asequible que también sirve para contextualizar las calidades de cada producto.

Es decir, no se trata tanto de una caja de supervivencia orientada a aventuras complicadas en plena naturaleza, pese a los reclamos del fabricante en ese sentido, como de un kit muy aprovechable para eventualidades comunes.

Por ejemplo, su cuchillo no es de un material de alto nivel, pero hay que tener en cuenta que, de ser así, su precio ya superaría el de todo el estuche.

Es decir, bien la relación calidad-precio y muy apreciado, más que probablemente, como regalo para personas que gusten de salidas al campo o la montaña sin que alcancen la categoría de expediciones de alto nivel que exigen otros productos.

Sin duda, un kit más que idóneo para casos muy propios de estas fechas como campamentos de verano para que los niños vayan conociendo bien el uso de cada pieza.

Ligero y con buen cierre: Homtiky

Kit Supervivencia Profesional 16 en 1, Kit de Supervivencia Multifuncional Adecuado para Acampar, Montañismo, Senderismo, Caza, Pesca y Camino de Santiago, Apagón, etc.

De gama y línea similar al anterior, pero con dos componentes adicionales que aumentan pues su potencial utilidad.

Para el numero de piezas que lleva (un total de 18) resulta un kit bastante ligero ya que no llega al kilo de peso.

Algo que, como ya se adelantaba en la introducción, es una ventaja considerable en situaciones de caminatas y esfuerzos físicos.

Muy buenos cierres que dejan la caja prácticamente hermética.

También es cierto, y se puede señalar como objeción puntual, que en el interior resulta algo caótica por el número de utensilios que se agolpan.

Como es norma general en un kit, la calidad de cada unidad es variable.

En general, por el precio, en este caso es bastante correcta. Por ejemplo, una de las piezas más importantes como es la navaja obtiene buena nota.

También da buen resultado otro de los auxilios de primer orden como es la capacidad de hacer fuego mediante el pedernal que incluye.

Máxima multifuncionalidad: AuRiver

Kit de Supervivencia, 24 en 1 Multifuncional Equipo de Botiquín Primeros Auxilios profecional, Regalos Ideales de Navidad y cumpleaños para Hombres para Viajar Caminar Acampar Rebajas

Cerramos con un kit que, entre los de su gama y precio, destaca por su máxima multifuncionalidad con nada menos que 24 utensilios incluidos.

Como ya hemos comentado, este numero de piezas y el más que asequible precio hace que la calidad de los componentes sea dispar.

Si todos fueran de alta calidad, podemos asegurar que el precio sería mucho más elevado.

Como en los casos anteriores, supone una excelente idea como regalo para gente joven amante de la naturaleza.

Orientado a las excursiones y el turismo de aventura: Stooker

Kit de Supervivencia, 24 en 1 Multifuncional Equipo de Botiquín Primeros Auxilios profecional, Regalos Ideales de Navidad y cumpleaños para Hombres para Viajar Caminar Acampar Rebajas

Este kit está orientado a excursiones, caminatas, caza, pesca, acampada, paseos en MTB, air soft, Fff roads (viajes con todoterreno), entre otros.

Incluye, entre 24 accesorios, cuerda de paracord de 5 metros, navaja plegable, manta de emergencia, pulsera táctica, tarjeta de acero multiusos, pedernal, sierra para madera, mosquetón, silbato, bolígrafo táctico…

El neceser es impermeable y robusto para evitar que las herramientas de su interior se deterioren.

Viene con instrucciones para aprender a usar las diferentes herramientas, y asimismo el fabricante ofrece soporte en caso necesario.

Pequeño para que lo guardes en cualquier parte: Proster

Kit de Supervivencia 13 en 1 Paquete de Supervivencia de Bolsa de Herramientas con Manta de Emergencia y Multifuncional Bolsa de Supervivencia de Emergencia para Viajar Caminar Acampar al Aire

Se trata de un kit de supervivencia orientado a acampadas y senderismo.

Incluye 13 herramientas. Entre ellas: reparador multifuncional, silbato, linterna, tarjeta de sable, brújula, luz de llave portátil, pluma de defensa, manta de emergencia, pulsera multifuncional, mosquetón…

Sus dimensiones son de 16x11x5cm y su peso de 430g (es pequeño, compacto y no pesa demasiado),por lo que no molestará demasiado y no te costará ningún trabajo llevarlo siempre contigo.

El montañismo o el senderismo son ejemplos de dónde puede ser más útil este tipo de estuches

Utensilios básicos en un kit de supervivencia

Como ya hemos adelantado, el número de componentes es muy variable, pero podemos señalar cuatro principales:

Navaja : En muchas ocasiones será retráctil.

: En muchas ocasiones será retráctil. Linterna : Poco que añadir sobre su evidente importancia en el caso de pérdida o desorientación sin luz solar.

: Poco que añadir sobre su evidente importancia en el caso de pérdida o desorientación sin luz solar. Brújula : Pese a los avances tecnológicos incorporados a través de aplicaciones a los smartphones sigue siendo muy útil ya que no depende de la cobertura. Importante saber usarla, como es evidente.

: Pese a los avances tecnológicos incorporados a través de aplicaciones a los smartphones sigue siendo muy útil ya que no depende de la cobertura. Importante saber usarla, como es evidente. Objetos para hacer fuego: Iniciador de fuego o pedernal. Muy necesario no solo para iluminarse y calentarse sino para ahuyentar a animales.

Para hacerse una idea, un kit básico puede incluir entre 10 y 12 piezas mientras que los más completos pueden alcanzar las 30.

Otros componentes

Señalamos otros propios de estos kits en sus versiones más ampliadas:

Pluma táctica : Una pluma que escribe y mucho más. También se puede usar para, por ejemplo, romper un cristal ya que se fabrican con materiales altamente duros y resistentes. Puede servir también para pescar o cazar e incluso como arma de defensa personal.

: Una pluma que escribe y mucho más. También se puede usar para, por ejemplo, romper un cristal ya que se fabrican con materiales altamente duros y resistentes. Puede servir también para pescar o cazar e incluso como arma de defensa personal. Tarjeta multiuso : Esta ideada para asumir funciones tan distintas como abrir latas, serrar o ser usada como destornillador.

: Esta ideada para asumir funciones tan distintas como abrir latas, serrar o ser usada como destornillador. Pulsera: Hechas con cuerda de gran resistencia. Se trata de un cordón desmontable que tiene entre 3 y 5 metros de largo y se puede utilizar para cazar, pescar o incluso para hacer fuego.

Para ello cuenta con una hebilla que se duplica para formar un dispositivo que hace saltar la chispa. Algunas incorporan silbatos de emergencia.

Ventajas e inconvenientes de un kit de supervivencia

Entre las primeras destacamos las siguientes:

Utilidad

Organización de los objetos para tenerlos a mano

Mucha variedad de alternativas para todo tipo de actividad

Portabilidad

Precio generalmente asequible

Respecto a los segundos, el número baja de manera considerable hay que el principal hándicap que se pueda tener es que no se tengan conocimientos para sacar partido a todos los utensilios que incluye el kit.

También hay que dejar claro que en un kit con tantas piezas la calidad no será uniforme y que nos utensilios serán más fiables que otros.

Consejos de uso

Aportamos en este apartado algunos consejos y sugerencias:

Hacer una preparación previa para conocer bien cómo funciona cada uno de los componentes del kit y no tengamos que dejar de usarlo cuando más se necesita por falta de conocimientos.

previa para conocer bien cómo funciona cada uno de los componentes del kit y no tengamos que dejar de usarlo cuando más se necesita por falta de conocimientos. Como consejo desagregado del anterior por su importancia, es imprescindible saber cómo se lee una brújula.

Tener claro qué tipo de suministro requiere la linterna , su tiempo de autonomía, llevarla siempre bien cargada y con pilas o baterías de repuesto.

, su tiempo de autonomía, llevarla siempre bien cargada y con pilas o baterías de repuesto. Incidir de manera muy especial en la calidad del material del cuchillo ya que tiene que servir para muy distintas funciones que van de pelar frutas a cortar cuerdas o ramas por poner unos ejemplos.

Otras opciones de compra

Qué tipos de kit de supervivencia hay

Reseñamos dos principales:

De montaña : Incorporan artilugios útiles para garantizar la defensa personal y una aventura dentro de límites seguros. En ellos, es habitual encontrar navajas, luces led, linternas, filtros de agua, mantas de emergencia o brújulas. Son los que centran esta comparativa.

: Incorporan artilugios útiles para garantizar la defensa personal y una aventura dentro de límites seguros. En ellos, es habitual encontrar navajas, luces led, linternas, filtros de agua, mantas de emergencia o brújulas. Son los que centran esta comparativa. De primeros auxilios: Suelen incluir elementos esenciales para la supervivencia como tiritas, gasas, guantes, pinzas o tijeras. Son muy económicos.

Qué tener en cuenta

Tamaño y peso : Debe ser lo más portables posible ya que si resultan en la salida una carga no tiene sentido alguno porque complica en vez de colaborar. Por tanto, poco tamaño y poco peso.

: Debe ser lo más portables posible ya que si resultan en la salida una carga no tiene sentido alguno porque complica en vez de colaborar. Por tanto, poco tamaño y poco peso. Uso : No hay excusa para no elegir el más adecuado porque la variedad es amplia. Hay que tener claro, eso sí, para qué lo vamos a utilizar de manera prioritaria. Para poner un ejemplo muy gráfico, nada tiene que ver el que pueda necesitar un pescador que un alpinista.

: No hay excusa para no elegir el más adecuado porque la variedad es amplia. Hay que tener claro, eso sí, para qué lo vamos a utilizar de manera prioritaria. Para poner un ejemplo muy gráfico, nada tiene que ver el que pueda necesitar un pescador que un alpinista. Componentes : Factor estrechamente vinculado al anterior. Buscar un kit con las piezas que vayan o puedan ser necesarias es siempre la mejor opción.

: Factor estrechamente vinculado al anterior. Buscar un kit con las piezas que vayan o puedan ser necesarias es siempre la mejor opción. Materiales : Como es obvio cuanta mayor calidad tengan mejor, pero también hay que tener en cuenta que no es lo mismo el kit necesario para una afición convencional que el de una de alto riesgo. Es decir, el cuchillo que se pueda necesitar en una excursión convencional no será el mismo que el adecuado para salidas de mayor riesgo. No obstante, es justo en los componentes metálicos donde más se debe incidir en que la calidad sea buena ya que sus cometidos así lo demandan.

: Como es obvio cuanta mayor calidad tengan mejor, pero también hay que tener en cuenta que no es lo mismo el kit necesario para una afición convencional que el de una de alto riesgo. Es decir, el cuchillo que se pueda necesitar en una excursión convencional no será el mismo que el adecuado para salidas de mayor riesgo. No obstante, es justo en los componentes metálicos donde más se debe incidir en que la calidad sea buena ya que sus cometidos así lo demandan. Estuche : Los de mayor fiabilidad serán resistentes en el exterior, impermeables y acolchados en el interior.

