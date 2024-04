Haz tu valoración:

Cargando... Cargando...

Lidia Fernández

Conectar todos los dispositivos inteligentes del hogar cada vez es una tarea más complicada.

Nunca parece haber suficientes enchufes y las regletas no son una solución del todo económica.

Por suerte, Amazon ha rebajado más de un 75% uno de sus enchufes más vendidos de la plataforma.

Se trata de un enchufe doble que incluye tres puertos USB y otro para USB-C.

Este último cuenta con carga rápida de 20W.

Compatible con todas las marcas, asegura una gran potencia. El material aislante soporta voltajes de hasta 250 V y evita el sobrecalentamiento de la toma de corriente.

¿Qué opinan los usuarios?

Casi el 80% de los usuarios le ha dado 5 estrellas en Amazon, encantados con su calidad y, sobre todo, la gran oferta que hay en este momento.

«Muy práctico»: asegura Diana: «Te permite cargar varios aparatos electrónicos al mismo tiempo, sin ocupar mucho espacio ni necesitar muchos adaptadores. No se calienta. No ocupa mucho. Me ha resultado de mucha utilidad. De buena calidad»

«Había probado otros similares, pero cuando intentaba usar todos los USB a la vez no podía por qué chocaban unos con otros. Llevo un par de semanas de uso y funciona perfectamente 24h al día, no se calienta para nada, compra muy recomendable», asegura Iván.

Usos para un enchufe doble

El tamaño reducido de esta regleta no debe dejar engañarte, porque puede servir para innumerables casos.

En el caso del salón:

El enchufe más fino es perfecto para lámparas y electrodomésticos pequeños que usen cables pequeños.

y electrodomésticos pequeños que usen cables pequeños. El enchufe más grande es ideal para enchufar la televisión.

Y, si necesitas transformar la pantalla en SmartTV con un Chromecast o Fire TV, es perfecto tener a mano el USB.

En otro puedes conectar el altavoz inteligente que controla todos tus dispositivos y necesita estar siempre enchufado.

que controla todos tus dispositivos y necesita estar siempre enchufado. Por último, muchas luces LED se conectan con USB y le aportan otro toque al salón.

se conectan con USB y le aportan otro toque al salón. Además, el USB-C es perfecto para cuando necesites cargar el móvil o la tablet.

En el dormitorio:

De nuevo, puedes conseguir un enchufe multiusos para la televisión .

. Enchufar el despertador .

. Más luces LED para dar ambiente y no tener que usar la luz principal de la habitación antes de irte a dormir.

Cargador del móvil.

Cargador del smartwatch o Apple Watch.

Más opciones:

Comederos y bebederos inteligentes de animales.

de animales. Luces con temporizador .

. Complementos de oficina como micrófono o lámpara.

o lámpara. Humidificador.

Última actualización el 2024-04-16 at 15:20 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados