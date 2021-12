En CompraMejor.es realizamos comparativas y análisis de productos para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. No tenemos interés en ningún producto concreto, y no publicamos contenidos de pago. Nuestros ingresos proceden de una comisión del vendedor sea cual sea tu compra, lo que nos permite ser realmente independientes.

La noche de Reyes ya está aquí, solo quedan nueve días, y la emoción que provoca en niños y adultos ya se palpa en el ambiente.

Puede parecer que ya es tarde para pedir algún regalo a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no es así. Aún hay tiempo.

Hasta el dia 4 es posible pedir algún regalo especial para que sus Majestades de Oriente nos sorprendan en la mañana del 6 de enero.

Pero, ¿qué pedir para conseguir que esa mañana sea inolvidable? Esa es la gran pregunta.

Las posibilidades son infinitas. Podemos pedir juguetes para los niños de la casa, y mejor si están en oferta para que los Reyes paguen lo menos posible. Al fin y al cabo, siempre es la categoría que más triunfa en Navidades.

También podemos optar por productos de electrónica, como móviles, ordenadores, dispositivos Amazon, smartwatch…

A lo mejor lo que más ansiamos es una buena televisión, unos altavoces, un proyector, una cámara, un micrófono… o cualquier otro regalo de Reyes en Imagen y Sonido. O puede que unos buenos auriculares, que siempre triunfan en estas fechas.

Hasta algún producto que venga bien para tener en casa, como neveras, hornos, pequeños electrodomésticos, lavadoras, robots de limpieza y de cocina… que siempre vienen bien.

Pero si realmente lo que queremos es dejar con la boca abierta a todos los demás con un regalo espectacular, lo mejor es escoger uno de estos veinte.

Con cualquiera de estos artículos, el éxito estará garantizado y quien reciba uno de estos regalos estará feliz durante todo el año.

Los mejores regalos para Reyes Magos

iPhone 13: el último modelo de Apple

El iPhone 13 tiene una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas. El modo cine añade poca profundidad de campo y cambia el enfoque automáticamente en los vídeos.

Su sistema avanzado de cámara dual de 12 megapíxeles con gran angular y ultra gran angular, estilos fotográficos, HDR Inteligente 4, modo noche y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision.

La cámara delantera TrueDepth de 12 megapíxeles con modo noche y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision. ¡Capturar tus recuerdos a la máxima calidad!

Su potente batería, de hasta 19 horas de reproducción de vídeo, y Chip A15 Bionic para un rendimiento ultrarrápido, hacen del iPhone 13 un modelo líder en el sector

COMPRAR EN MEDIA MARKT POR 909,00€

Google Nest Mini 2ª Generación

El altavoz Wi-Fi inteligente Google Nest Mini de 2ª Generación Tiza es el asistente que ofrece gran ayuda en tu día a día. Los sonidos bajos del Google Nest Mini son un 40% más potentes que los de la versión anterior (Google Home Mini).

Está fabricado pensando en el medioambiente, ya que su cubierta hecha de un tejido resistente fabricado únicamente con botellas de plástico recicladas. Además, la función de reconocimiento de voz también ha sido mejorada.

Con este modelo de Google reproduce música y otros contenidos de tus aplicaciones favoritas con la voz. Solo tienes que pedírselo al Asistente de Google: también puedes reproducir música en streaming en Nest Mini desde tu teléfono móvil.

Cuenta con conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.0 y sonido envolvente en 360 grados con un transductor de 40 mm. Los tres micrófonos de largo alcance ofrecen una tecnología Voice Match.

Los sistemas operativos compatibles con la aplicación Home: Android e iOS.

COMPRAR EN EL CORTE INGLÉS POR 29€

Termostato inteligente Nest

Memoriza la temperatura que seleccionamos cuando estamos en casa, y al irnos la baja de forma automática. Al ir ajustando la temperatura a lo largo del día, el termostato aprende esas diferencias para luego ejecutar los cambios por sí solo.

Si nos levantamos a las 8 de la mañana en invierno y queremos la casa a 20º, con el correr de los días el termostato lo aprende para luego cuando nos levantemos a las 8, la casa ya esté a 20º.

La única desventaja con que aprenda solo, es que para apagar la caldera cuando no estamos se vale del dispositivo móvil, pero ¿qué pasa si el que tiene enlazado el termostato al móvil se va, y el resto nos quedamos?, claramente esta función tiene sus pros y contras.

Una solución a lo anterior, es poder manejarlo desde la APP móvil o valernos de los horarios y temperaturas aprendidas; en caso de alguna emergencia con la caldera, nos enviará una alerta, una función que suma un plus de seguridad.

COMPRAR EN LEROY MERLIN POR 189,00€

Básico: Echo Dot de 3ª generación

Es el modelo de Amazon más básico pero que cumplirá seguro nuestras expectativas. Es el altavoz inteligente más popular con un diseño acabado en tela que se ajusta perfectamente a cualquier espacio pequeño. Sus dos colores disponibles (negro y rosa) permiten que se adapten a nuestro hogar.

El Echo Dot de 3ª generación ofrece un sonido más intenso y de mayor calidad aunque, si quieres un sonido estéreo más profundo, vincula otro dispositivo compatible para que toda tu familia pueda escuchar de una forma clara las respuestas de Alexa.

En este modelo, Amazon ofrece la opción de adquirir solo el dispositivo o junto dos bombillas Philips Hue White.

Son las bombillas inteligentes para controlar las luces de toda la casa (desde tu smartphone o tableta) y con Alexa.

Haz que las tareas sean más fáciles: puedes conocer la cartelera de tu cine más cercano usando tu voz, informarte de las noticias de última hora, el estado del tráfico o saber quién ha ganado en el último partido de tu equipo favorito.

El Echo Dot de Amazon destaca, además, por ser fácil de configurar y de usar. Enchufa el dispositivo a la red eléctrica, conéctate a Internet con la App Alexa y ¡comienza a disfrutar del altavoz inteligente más vendido del mercado!

COMPRAR EN AMAZON POR 19,99€

GOOD GIRL, de Carolina Herrera

GOOD GIRL de Carolina Herrera es un Eau de Parfum para mujer perteneciente a la familia Oriental Floral. Estamos ante la creación más sonada de Carolina Herrera, que deja a un lado su clasicismo para innovar con esta rebelde fragancia cargada de sensualidad, desobediencia, picardía y sobre todo provocación.

Este perfume fue lanzado en el año 2016 por la perfumista Louise Turner. Ésta se inspiró en una noche en Nueva York, la ciudad que nunca duerme.

Una mujer sexy sale a conquistar la ciudad, elegante y sofisticada consigue que Manhattan se rinda a sus pies, perfectamente calzados por unos stilettos, con un tacón infinito, encargados de aportarle seguridad y confianza y convertirla en una femme fatale.

COMPRAR EN PERFUME’S CLUB POR 99,95€

El libro electrónico que siempre arrasa, el Kindle de Amazon

El principal inconveniente que se achaca a los libros electrónicos Kindle es la incompatibilidad con otros archivos.

Una rémora relativa ya que hay soluciones de conversión muy accesibles a través de aplicaciones (Calibre en versión actualizada, por ejemplo).

También hay que tener en cuenta que el catálogo de libros que ofrece el propio fabricante del terminal es amplísimo y el acceso a ellos más que sencillo a través de wifi.

Sobresale en un aspecto en el que, de por sí, los e-readers arrasan como es la autonomía. Dura con batería más que la media y esta ya es alta.

La nitidez de lectura de este dispositivo es excelente a través de su pantalla táctil. Quizás sea la cualidad más destacable además de otros extras como su resistencia al agua.

Un factor no menor cuando se está de vacaciones.

COMPRAR EN MEDIA MARKT POR 89,99€

Cámara de vigilancia EZVIZ C6N

Cámara de seguridad inteligente C6N Ezviz Full HD 1.080 IR para interior, con cobertura visual durante el día y la noche de 360º, para que obtengas una visión total sin puntos muertos. Dispone de función de privacidad, visión nocturna inteligente, que utiliza luz infrarroja avanzada para captar más detalles con baja luminosidad, y capacidad de detección de personas con función de seguimiento inteligente, que te alertará con imágenes en tiempo real. Incluye micrófono bidireccional (que permite ver, oír y hablar) y conexión WiFi de 2,4 GHz (para que puedas controlarla cómodamente desde el móvil, la tableta o el ordenador vía app). Compatible con asistentes de voz como Alexa o Google.

COMPRAR EN LEROY MERLIN POR 23,99€

La videoconsola que ha revolucionado la tecnología: Nintendo Switch

Se trata de la consola que ha revolucionado la forma de jugar. A la potencia de una consola doméstica se le une la movilidad de una consola portátil .

Destaca por su batería, de mayor duración: Aproximadamente de 4,5 a 9 horas. La duración de la batería dependerá del programa que estés usando. Por ejemplo, la batería durará aproximadamente 5,5 horas en el caso de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Memoria interna 32 GB de memoria NAND. Una porción se reserva para los requerimientos del sistema. Los usuarios de Nintendo Switch pueden ampliar fácilmente la capacidad de almacenamiento usando tarjetas microSDXC. Pantalla Multitáctil capacitiva de 6.2 pulgadas (15.75 cm) con una resolución de 1280 x 720.

COMPRAR EN FNAC POR 299,99€

212 VIP BLACK

212 VIP BLACK de Carolina Herrera es el nuevo ‘must have’ entre las nuevas generaciones masculinas. Un aroma embriagante, seductor y cautivador, que nos hará brillar y destacar allá dónde vayamos, convirtiéndonos en los protagonistas de todas las veladas.

De carácter nocturno y picante, esta fragancia creada en el año 2017 por los perfumistas Anne Flipo y Carlos Benail, nos relata la historia de un joven que se divierte y baila hasta el amanecer por todos los clubes más exclusivos de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Una fiesta que se prolonga hasta largas horas y en la cual su mayor compañía es su perfume, 212 VIP BLACK.

Su estela adquiere un carácter Aromático Fougère, una reinterpretación moderna y cosmopolita de la clásica 212 VIP.

Su comienzo inicia con un shot embriagante de absenta, anís e hinojo, una combinación novedosa que nos dirige hacia su corazón, creado exclusivamente por lavanda, un aroma limpio y puro cargado de energía. Para concluir, su poso final se forma por almizcle y vaina de vainilla negra, dotándola con un tono más seductor y magnético.

COMPRAR EN PERFUME’S CLUB POR 63,23€

Paleta Anastasia Bervely Hills

Una colección de 14 sombras de ojos que ofrecen unos glamurosos tonos mates y nacarados, esenciales tanto para tu maquillaje de día como de noche. Una fórmula con una alta concentración de pigmentos muy fácil de mezclar

Cuenta con 14 tonos que ofrecen un acabado ultramate, doble cromado o metalizado y un envase de lujo con un amplio espejo y un pincel de doble punta.

COMPRAR EN SEPHORA POR 51,99€

Otras opciones de los mejores regalos para Reyes

